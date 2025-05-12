VK Fest впервые в Москве откроет электронную сцену «Радио Рекорд»

Традиционно электронная сцена «Радио Рекорд» в рамках VK Fest работала только в Санкт-Петербурге, но в 2025 году организаторы откроют ее еще и в Москве. Посетителей фестиваля своим творчеством порадуют DJ M.E.G., Volac и Саша Спилберг, сообщает пресс-служба «ВКонтакте» .

На электронной сцене Радио Рекорд также выступят популярные диджеи Swanky Tunes, DJ Groove, Lady Waks, DJ M.E.G., Filatov & Karas и FEEL. В Москве финал VK Fest состоится в «Лужниках».

Для Петербурга электронная сцена на VK Fest — традиционна, ее организовывают с 2015 года. 5 и 6 июня в Парке 300-летия на ней выступят в том числе Xtralovable, КТО DJ? И DJ Groove, Shapov.

«10 мая мы презентовали первую в истории VK Fest в Москве электронную сцену. Шоукейс прошел на вечеринке „Дружба“, где с live-сетом выступил Nikola Melnikov. Это новый для нас опыт, но мы верим, что поклонникам понравится. В этом году на фестивале в „Лужниках“ можно будет услышать все: поп, инди, рэп, рок — а теперь ещё электронную музыку!» — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Ранее организаторы VK Fest сообщили об еще одном важном нововведении. На площадках фестиваля в крупных российских городах — в Москве и Санкт-Петербурге — появятся специальные зоны отдыха для посетителей с аутизмом и СДВГ. Для удобства людей с нейроотличиями создадут специальную карту, которая поможет им ориентироваться на фестивале.

VK Fest пройдет в пяти российских городах с 14 июня по 20 июля 2025 года. В этот раз Челябинск и Казань впервые будут хозяевами фестиваля, а также его площадками станут Сириус, Санкт-Петербург и Москва.