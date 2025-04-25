VK Fest организует комфортную среду для посетителей с аутизмом и СДВГ

Организаторы VK Festa сообщили, что в 2025 году на площадках проведения мероприятия появится нововведение, которое позволит людям с СДВГ, аутизмом, синдромом Туретта и другими нейроотличиями приобщиться к мероприятию. Для их удобства организаторы организуют комнаты сенсорной разгрузки, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте» .

Комнату сенсорной разгрузки будут работать в Москве и Санкт-Петербурге. В этих помещениях предусмотрены шумоподавляющие наушники, антистрессовые игрушки и все необходимое для того, чтобы восстановить силы и чувствовать себя в безопасности.

Для того чтобы определить, где меньше или больше световых эффектов, звуков и прочего, посетителям будет доступна карта сенсорной безопасности. Она поможет гостям и их спутникам спланировать посещение фестиваля таким образом, чтобы пребывание на нем было максимально комфортным.

В рамках сотрудничества с специалистами благотворительной организации, помогающей людям с аутизмом, «Открыть мир», VK Fest готовится к выпуску специальной социальной истории. Информацию о карте мероприятия и социальной истории можно будет найти в сообществе фестиваля в соцсети «ВКонтакте»

С 14 июня по 20 июля 2025 года VK Fest пройдет в пяти российских городах. В этот раз Челябинск и Казань впервые будут хозяевами фестиваля, а также его площадками станут Сириус, Санкт-Петербург и Москва.