Визажистка работала 9 часов на шоу Загитовой за билет и пропустила представление

Краснодарская визажистка Ирина Топал подвергла критике работу на шоу популярной фигуристки Алины Загитовой «Ассоль». Она якобы отработала за билет на мюзикл девять часов, но увидеть его не смогла, сообщает « Поток ».

Визажистку позвали поработать в ледовом дворце в Международный женский день. В ее задачи входило делать парики, усы и бороды на шоу Загитовой.

Представители фигуристки якобы заявляли, что поработать девушке предстоит всего три часа. В качестве оплаты предложили бартер — билет на тот же мюзикл.

Визажистка посчитала, что «работа» окажется полезна для ее портфолио. У Топал уже были подобные проекты по бартеру. Но работать визажистке не понравилось. Она якобы пробыла на смене девять часов, а не три, которые обговаривались изначально.

Перед началом работы девушке не рассказали, кто должен выходить на сцену. Визажистка не получила фото артистов. Также ей не рассказали, в кого те должны быть загримированы.

Многие выступающие якобы опаздывали. Некоторые приходили в перерывах между репетициями. Еду Топал сказали принести из дома, при этом на выступлении был кейтеринг.

Мюзикл, на который Топал должны были дать билет, девушка смотрела на небольшом экране за кулисами в перерывах между приходом артистов. Пиарщица фигуристки не стала комментировать инцидент.

