Витас мог лишиться зрения, если бы не российские врачи

сегодня в 17:36

Shot: певец Витас чуть не ослеп из-за отслоения сетчатки

У певца Витаса в этом году произошло отслоение сетчатки глаз, что могло привести к слепоте в случае отсутствия хирургического вмешательства. В результате артиста спасли российские доктора, сообщает SHOT со ссылкой на источник в окружении музыканта.

Отслоение сетчатки у Витаса произошло из-за 30 лет выступлений на сцене. Здоровье ухудшила работа в свете софитов и прожекторов.

45-летнему Витасу несколько раз делали операции. Лечение продолжалось около двух с половиной месяцев. На протяжении этого времени он почти ничего не видел.

Последнюю операцию делали месяц назад. С тех пор Витас проходил реабилитацию.

Его успешно вылечили. Артист благодарен докторам в РФ.

Ранее на певца Витаса открыли уголовное дело. Он распылил в лицо человеку газовый баллончик в московском караоке-баре.