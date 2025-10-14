Виноват Запад: общественник в Якутии раскрыл, почему волк из «Ну, погоди!» курит

Коллективный Запад виноват в том, что волк из «Ну, погоди!» и крокодил Гена из «Чебурашки» начали курить. Такое мнение выразил глава Общественной палаты Якутска и бывший замминистра по молодежной политике и спорту Якутии Матвей Лыткин, сообщает «Подъем» .

По его словам, Запад с помощью персонажей советских мультфильмов программирует россиян на курение. Общественник считает, что Европа таким способом пытается «захватить недра России».

«Волк никогда не курил. Крокодила Гену возьмите — почему у него вот эта трубка? Это все идет подсознательное программирование нашего населения», — заявил Лыткин.

Он подчеркнул, что есть множество научных работ, которые доказывают факт навязывания алкоголизма и никотиновой зависимости. Лыткин заявил, что Западу и представителям алко- и табачной торговли выгодно, чтобы россияне убивали свое здоровье.

