У зумерши слезла кожа клоками после курения купленного в переходе вейпа

15-летнюю школьницу забрали в реанимацию после курения вейпа в Петербурге

Зумерша из Санкт-Петербурга оказалась в реанимации после того, как приобрела вейп в переходе и покурила его. У девушки слезла кожа, ее с трудом удалось спасти, сообщает Mash .

Инцидент произошел с 15-летней школьницей. Она приобрела жидкость, курила ее целый день, а под вечер начались осложнения. Появились сильные высыпания на лице, груди и шее. Затем заболели горло и рот. В результате школьница начала задыхаться.

От любых прикосновений у девушки слезала кожа. На ней образовались волдыри, из которых шла кровь. Прибывшие сотрудники скорой помощи подключили девушку к ИВЛ. Школьницу в срочном порядке отправили в реанимацию.

Девушке удалось выжить, однако на ее теле появились язвы от ран. Пострадавшей предстоит делать пластическую операцию.

Негативная реакция организма на вейпы появляется у 10-15% курильщиков. В них находятся вредные вещества. Аллергия чаще всего образовывается именно из-за пропиленгликоля. Глицерин вызывает сыпь. От ароматизаторов и никотина возникает зависимость.

