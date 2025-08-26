Вика Цыганова обрушилась с критикой на Аллу Пугачеву из-за лидера «Океана Эльзы»

Певица Виктория Цыганова попросила признать Аллу Пугачеву иноагентом за то, что та поздравила лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с полученным от президента Украины Владимира Зеленского знаком отличия.

«Внимания беглой артистки внезапно удостоился один из идеологов Майдана 2014 года. После 2022 года он активно высказывался в соцсетях о „рашистских оккупантах“ и собирал средства для ВСУ», — написала артистка в своем Telegram-канале.

Цыганова раскритиковала Пугачеву за то, что та открыто поддержала «идеолога нацистского режима Зеленского». Виктория считает, что исполнительница хита «Арлекино» за это должна быть включена в список иноагентов.

Также Цыганова рассказала, что украинцы сами были не в восторге от комментария Пугачевой, в котором она поздравила Вакарчука. Виктория утверждает, что на Украине лидера «Океана Эльзы» презирают, потому что на его концертах «устраивали облавы сотрудники ТЦК».

Ранее стало известно, что в апреле следующего года Алла Пугачева может потерять товарный знак «Алла Борисовна». Она не продлила срок его действия.