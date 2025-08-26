Певица Алла Пугачева может потерять права на свой товарный знак

В апреле следующего года певица Алла Пугачева может потерять товарный знак «Алла Борисовна», сообщает РИА Новости .

В электронной базе Роспатента отмечено, что впервые данный товарный знак зарегистрировали в 1997 году. Певица несколько раз продлевала срок его действия, последний раз это было в 2016 году. Его срок заканчивается 25 апреля 2026 года.

Под знаком «Алла Борисовна» в РФ могут производить и продавать одежду, головные уборы, игрушки, напитки, в том числе и алкоголь, табак и иную продукцию. Еще можно заниматься организацией путешествий и предоставлением образовательных услуг.

Осенью 2022 года Пугачева уехала с мужем и детьми в Израиль. После этого на артистку обрушился шквал критики в соцсетях.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин потребовал убрать песни Аллы Пугачевой из всех патриотических мероприятий в стране.