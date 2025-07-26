Пугачеву хотят исключить из патриотических мероприятий

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Глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин потребовал убрать песни Аллы Пугачевой из всех патриотических мероприятий.

В обращении к министру культуры Ольге Любимовой он подчеркнул, что артистка дискредитировала себя своей позицией.

«Пугачева себя дискредитировала вместе со своим супругом Максимом Галкиным*. В нашей стране её позиция неоднозначна», — заявил Бородин в своём Telegram-канале.

Активист уточнил, что речь идет об исключении песен из госзаказов.

* Внесен в реестр иноагентов.