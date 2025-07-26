Пугачеву хотят исключить из патриотических мероприятий
ФПБК требует запрета песен Аллы Пугачевой
Глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин потребовал убрать песни Аллы Пугачевой из всех патриотических мероприятий.
В обращении к министру культуры Ольге Любимовой он подчеркнул, что артистка дискредитировала себя своей позицией.
«Пугачева себя дискредитировала вместе со своим супругом Максимом Галкиным*. В нашей стране её позиция неоднозначна», — заявил Бородин в своём Telegram-канале.
Активист уточнил, что речь идет об исключении песен из госзаказов.
* Внесен в реестр иноагентов.