VII церемония вручения Международной музыкальной премии BraVo пройдет 15 апреля

Это одно из наиболее ярких светских событий весны, которое объединяет не только выдающихся исполнителей и известных представителей культурной сферы из различных стран, но и культурную и бизнес-элиту России, известных медийных личностей и глав дипломатических миссий стран-партнеров. В этом году награждение лауреатов премии BraVo станет частью 25-летнего юбилея радио Monte Carlo, которое выступает организатором события.

BraVo представляет собой уникальное событие как для музыкальной индустрии, так и для общественной жизни. Каждый год церемония привлекает участников со всего мира: от Бразилии до Китая, от Южной Африки до Сербии, тем самым подтверждая статус Москвы как центра мировой культуры.

На знаменитую сцену Большого театра выйдут выдающиеся артисты, представляющие как классическую, так и традиционную национальную музыку из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Южной Америки. В этом году зрителям предстоит вновь стать свидетелями масштабного музыкального события. По традиции, свои страны будут представлять самые талантливые исполнители оперы, балета и классической музыки.

Радио Monte Carlo, организатор премии, в этом году отмечает свой 25-летний юбилей. Под новым слоганом «Ваш безупречный вкус», который был представлен в 2025 году, эта радиостанция создает особую атмосферу изящества и шика, подчеркивающую утонченный вкус своих слушателей. Ко Дню рождения радиостанции будут приурочены самые яркие светские и музыкальные мероприятия, первым из которых станет как раз премия BraVo.

Скоро станция поделится первыми новостями о подготовке к торжественной церемонии и объявит имена звездных участников. Билеты уже доступны для покупки в кассах и на сайте Большого театра.