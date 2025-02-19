VII церемония вручения Международной музыкальной премии BraVo пройдет 15 апреля
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15 апреля на Исторической сцене Большого театра пройдет седьмая по счету ежегодная церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo.
Это одно из наиболее ярких светских событий весны, которое объединяет не только выдающихся исполнителей и известных представителей культурной сферы из различных стран, но и культурную и бизнес-элиту России, известных медийных личностей и глав дипломатических миссий стран-партнеров. В этом году награждение лауреатов премии BraVo станет частью 25-летнего юбилея радио Monte Carlo, которое выступает организатором события.
BraVo представляет собой уникальное событие как для музыкальной индустрии, так и для общественной жизни. Каждый год церемония привлекает участников со всего мира: от Бразилии до Китая, от Южной Африки до Сербии, тем самым подтверждая статус Москвы как центра мировой культуры.
На знаменитую сцену Большого театра выйдут выдающиеся артисты, представляющие как классическую, так и традиционную национальную музыку из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Южной Америки. В этом году зрителям предстоит вновь стать свидетелями масштабного музыкального события. По традиции, свои страны будут представлять самые талантливые исполнители оперы, балета и классической музыки.
Радио Monte Carlo, организатор премии, в этом году отмечает свой 25-летний юбилей. Под новым слоганом «Ваш безупречный вкус», который был представлен в 2025 году, эта радиостанция создает особую атмосферу изящества и шика, подчеркивающую утонченный вкус своих слушателей. Ко Дню рождения радиостанции будут приурочены самые яркие светские и музыкальные мероприятия, первым из которых станет как раз премия BraVo.
Скоро станция поделится первыми новостями о подготовке к торжественной церемонии и объявит имена звездных участников. Билеты уже доступны для покупки в кассах и на сайте Большого театра.