Вьетнам победил на конкурсе «Интервидение»

Представитель Вьетнама Дык Фук победил в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» с результатом в 422 балла, передает корреспондент РИАМО.

На втором месте оказалось трио NOMAD из Киргизии. Тройку победителей закрыла Дана Аль-Мир из Катара.

«Сегодня победили все!» — сказал один из ведущих мероприятия певец Алексей Воробьев.

Ранее певец Ярослав Дронов (Shaman), выступающий от России, попросил жюри не оценивать его выступление и отказался от победы на «Интервидении».

Конкурс проходил на концертной площадке «Live Арена» в Одинцове. В нем приняли участие представители 23 стран.

В 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.

Указ о проведении «Интервидения» подписал президент РФ Владимир Путин в феврале этого года. Организаторы волонтерского сопровождения конкурса — фонд «Традиции искусства», Росмолодежь, Добро.рф и региональное движение «Волонтеры Подмосковья».