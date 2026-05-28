Венедиктов* поблагодарил SHAMAN за продвижение его певческих способностей

В четверг SHAMAN выпустил ИИ-клип на песню «Россия — мама». В нем он достает из папки фото иноагентов и вешает их на стену. После этого снимки начинают петь: «Россия — мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края». На фото изображены Земфира*, Юрий Дудь*, Олег Тиньков*, Noize MC*, Моргенштерн*, Михаил Ходорковский**, Илья Варламов*, Илья Прусикин* и т. д.

«У меня в школе по пению всегда было не выше тройки», — уточнил Венедиктов* в разговоре с «Осторожно, новости».

Другие иноагенты, попавшие в новый клип певца, не считают нужным его комментировать.

«Думаю, расчет был на то, что каждый из упомянутых перепостит это произведение и прокомментирует. Не вижу резона это делать. Пусть исполнитель рекламирует себя сам», — сказал один из героев ролика, который предпочел остаться неизвестным.

* Физлица, внесенные Минюстом РФ в реестр иноагентов.

** Внесен в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом на территории РФ.

