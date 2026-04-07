«Вечерняя Москва» представила новый дизайн сайта и соцсетей
Медиахолдинг «Вечерняя Москва» обновил визуальный стиль сайта и страниц в социальных сетях. Проект реализован совместно со студией Артемия Лебедева, сообщает «Вечерняя Москва».
Холдинг запустил новый дизайн цифровых каналов в рамках масштабного обновления бренда. Читателям представили обновленную версию сайта vm.ru и страницы издания в соцсетях.
Креативная студия Артемия Лебедева разработала бренд-платформу и айдентику, которая формирует единый визуальный образ «Вечерней Москвы». Новый стиль сочетает элементы исторического наследия старейшего столичного издания и современные графические решения.
«Обновление цифровых каналов «Вечерней Москвы» отражает нашу стратегию развития: яркий современный стиль, в котором сохраняется историческое наследие издания. Такой подход поможет расширить и омолодить аудиторию, а также объединить все наши ресурсы под единым, динамичным брендом», — прокомментировала заместитель генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Екатерина Бурмистрова.
С 6 апреля холдинг выпускает все печатные продукты в едином формате А3 под брендом «Вечерняя Москва».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.