Валерий Леонтьев прилетит в Казань впервые за 9 лет по просьбе Игоря Крутого

76-летний певец Валерий Леонтьев прилетит в Казань впервые за 9 лет. Он по личной просьбе композитора Игоря Крутого споет несколько песен, сообщает Mash .

Артист планирует выступить на фестивале «Новая волна». Он споет 5 композиций. Это будут «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай».

Источник, близкий к организаторам, рассказал, что переговоры с певцом велись около 6 месяцев, в результате было получено его согласие. Леонтьев начал подготовку к выступлению: он каждый день плавает и бегает. Также певец заказал костюмы, работает над танцами и аранжировкой песен.

Фестиваль «Новая волна» состоится в Казани 21–26 августа. Организаторы еще не объявили, в какой день Леонтьев выйдет на сцену.

Певца обеспечат охраной и машиной премиум-сегмента с водителем, который будет готов в любое время доставить пассажира по региону.

За последние 5 лет звезда эстрады выходил на сцену только 2 раза — на юбилейных концертах Крутого в Москве. В 2024 году он объявил, что завершает концертную деятельность.