В Звенигороде проведут мастер-класс по лепке елочных игрушек
Фото - © Фото: Звенигородский музей-заповедник
Мастер-класс «Елочные игрушки из холодного фарфора» пройдет 29 ноября в 14:00 в Звенигородском государственном музее-заповеднике. Гостей на творческую встречу приглашает культурный центр имени Любови Орловой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Занятие в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском городском округе проведет мастер Анастасия Шакирьянова. Она расскажет о составе и свойствах холодного фарфора, научит основным приемам лепки и даст рекомендации по уходу за готовыми изделиями.
Участники познакомятся с холодным фарфором — пластичной самозатвердевающей глиной. Материал не требует обжига и длительной сушки, поэтому создать изделие можно за короткое время. После полного высыхания украшения приобретают высокую прочность, становятся устойчивыми к повреждениям и не разбиваются даже при падении на твердую поверхность.
Мастер-класс начнется 29 ноября в 14:00. Возрастная маркировка — 6+. Подробная информация и билеты доступны на сайте Звенигородского музея-заповедника.
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Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.