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В Звенигороде проведут мастер-класс по лепке елочных игрушек

Мастер-класс «Елочные игрушки из холодного фарфора» пройдет 29 ноября в 14:00 в Звенигородском государственном музее-заповеднике. Гостей на творческую встречу приглашает культурный центр имени Любови Орловой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Занятие в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском городском округе проведет мастер Анастасия Шакирьянова. Она расскажет о составе и свойствах холодного фарфора, научит основным приемам лепки и даст рекомендации по уходу за готовыми изделиями.

Участники познакомятся с холодным фарфором — пластичной самозатвердевающей глиной. Материал не требует обжига и длительной сушки, поэтому создать изделие можно за короткое время. После полного высыхания украшения приобретают высокую прочность, становятся устойчивыми к повреждениям и не разбиваются даже при падении на твердую поверхность.

Мастер-класс начнется 29 ноября в 14:00. Возрастная маркировка — 6+. Подробная информация и билеты доступны на сайте Звенигородского музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.