В Златоустовской библиотеке прошел мастер-класс «Книжная мастерская»

Ребятам рассказали об истории книг, их структуре, о том, какую роль они играют в жизни человека, как правильно обращаться с ними и как оказать первую помощь «пострадавшим».

Отобрав наиболее потрёпанные экземпляры, ребята приступили к их ремонту. Они расправляли загнувшиеся страницы, стирали ластиком карандашные пометки, подклеивали корешки бумагой, клеем и скотчем. Школьники увлеклись новым полезным делом и пришли к важному выводу: книги надо беречь.

Отремонтированные издания получили вторую жизнь, а ребята — новые знания, навыки и яркие впечатления о мире книг.

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