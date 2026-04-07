В Зарайске прошел День здоровья в центральном парке

Праздник, посвященный Всемирному дню здоровья, прошел 4 апреля в центральном парке культуры и отдыха Зарайска. Для жителей всех возрастов подготовили спортивные и просветительские активности на свежем воздухе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие приурочили к Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля. В парке организовали программу, направленную на популяризацию здорового образа жизни и активного отдыха.

Участники проверили знания в викторине о правильном питании и профилактике заболеваний, сделали общую зарядку и приняли участие в веселых стартах. Также прошел мастер-класс по чеканке мяча: те, кто смог выполнить упражнение 10 раз, получали особые аплодисменты зрителей.

«Это отличная возможность для всех нас узнать больше о здоровье и активно провести время на свежем воздухе», — отметила одна из организаторов.

По словам участников, солнечная погода и дружеская атмосфера сделали праздник по-настоящему запоминающимся.

«Секрет идеального выходного — это движение, общение и хорошее настроение», — поделилась одна из участниц.

В администрации подчеркнули, что такие форматы помогают формировать активную жизненную позицию и укреплять здоровье жителей Зарайска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.