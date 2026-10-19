В Воскресенске провели пятый конкурс чтецов духовной поэзии

Пятый Воскресенский открытый окружной конкурс чтецов духовной поэзии «Под Покровом Пресвятой Богородицы» прошел 18 октября в Доме культуры села Барановское, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс приурочили к празднику Покрова Пресвятой Богородицы и провели в рамках муниципального этапа XXIV Московских областных Рождественских чтений.

В нем участвовали ученики общеобразовательных и воскресных школ, прихожане храмов благочиннического округа и участники театральной студии «Лики» Дома культуры «Гармония». Конкурсанты выступали в четырех возрастных категориях, читали произведения русских классиков, стихи воскресенских поэтов и собственные сочинения.

В категории 7–9 лет первое место занял Сергей Адрианов, второе — Маргарита Куликова. Третье место разделили Анна Андреева и Татьяна Лисичкина.

Среди участников 10–13 лет победила Арина Беспалова, второе место заняла Валерия Фадеева, третье — Егор Мешков. В категории 14–17 лет первое место присудили Полине Сундеевой, второе — Виринее Губаревич.

В категории от 18 лет победил Александр Калинников. Второе место занял Рустам Мулаев, третье — Любовь Фадеева. Специальный приз жюри получил Георгий Жоренко.

На торжественной церемонии всем конкурсантам вручили дипломы участников и памятные подарки.

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