Дом культуры села Косяково 20 ноября 2026 года отпраздновал 65-летие концертом и награждением сотрудников. Коллектив поздравили представители администрации и учреждений культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественную часть открыла начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Она отметила вклад дома культуры в жизнь села и округа и поблагодарила коллектив за преданность делу.

С юбилеем сотрудников также поздравили директор муниципального учреждения «Воскресенский координационно-методический центр культуры и творчества «Истоки»» Марина Глебова и депутат округа Екатерина Павлова. Они назвали дом культуры одной из самых ярких площадок и отметили творческую смелость его коллектива.

В концерте выступили солисты и творческие коллективы дома культуры, подразделения центра «Истоки» и учреждения культуры Воскресенска. В программу вошли лирические песни, народные напевы и танцевальные номера. Финальные выступления объединили артистов разных поколений — от самых маленьких участников студий до опытных исполнителей. Коллеги подготовили творческие подарки, а жители пришли на праздник целыми семьями.

Награды получили ветераны учреждения, молодые специалисты и другие сотрудники, внесшие вклад в развитие культуры родного края. За 65 лет дом культуры стал местом встречи поколений и развития талантов.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.