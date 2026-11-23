Фестиваль народного творчества «Гуляй, Иванов день!» прошел 23 ноября в культурном центре имени Н. П. Васильева в Электростали. Он объединил исполнителей и творческие коллективы из разных уголков Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Культурный центр имени Н. П. Васильева в Электростали 23 ноября принял фестиваль коллективов народного творчества «Гуляй, Иванов день!». На сцену вышли исполнители и коллективы из разных уголков Подмосковья.

В программу вошли народные песни, танцы, фольклорные номера и сценические постановки. Выступления познакомили зрителей с русской культурой и традициями.

Участники фестиваля не только показали свое мастерство, но и обменялись опытом с коллегами и идеями для будущих выступлений. Такие встречи объединяют людей разных возрастов и городов, помогают сохранять народное наследие и передавать его молодежи.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.