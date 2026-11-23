В первом квартале 2025 года на граждан России пришлось около 60% покупок жилья иностранцами в Беларуси. Доля зарубежных покупателей составила от 4% до 6% всех сделок, сообщает «Царьград» .

Граждане Беларуси заключили 94,4% договоров на рынке жилья за первый квартал 2025 года. Начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Вероника Соловьева привела эти данные в эфире телеканала «Первый информационный». По ее словам, доля иностранцев остается стабильной с 2022 года. После россиян среди зарубежных покупателей идут граждане Украины и Китая с показателями не выше 5%.

«Те квартиры, которые выставляются по адекватной цене на текущий момент, продаются, потому что объем предложения не такой большой. Но те, кто играет на повышение цены и хочет выставить подороже, иногда вынуждены достаточно долго ждать и, как итог, снижать цену. Поэтому если цена соответствует рынку, то и квартира продастся», — пояснила Соловьева.

Комментируя перспективы рынка на 2027 год, специалист отметила, что эксперты уже два года ждут изменений и спорят о возможном снижении цен. Она рекомендовала покупателям не откладывать сделку, если подходящий объект найден: выбор ликвидных квартир ограничен.

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