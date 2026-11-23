Участники научной конференции 21 ноября 2026 года обсудили новую фронтовую литературу в Центральной библиотеке им. Инны Гофф в Воскресенске. Встреча прошла в рамках Открытой литературной премии им. А. В. Полуботы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конференция «Новая фронтовая литература: историко-литературоведческий и культурологический аспекты» объединила представителей вузов, научных организаций, региональных отделений союза писателей России, исследователей, авторов и литературоведов из регионов от Брянска до Челябинска и Хабаровска.

Участники сравнили новую фронтовую литературу с произведениями о Великой Отечественной войне, обсудили ее влияние на общество и моральное состояние воинов, а также перспективы жанра. На пленарном заседании выступили ответственный секретарь правления союза писателей России Николай Иванов и председатель правления Московской областной организации союза писателей России Сергей Антипов.

Встречу провели секретари правления Московской областной организации союза писателей России Андрей Кулюкин и Светлана Белова. Кулюкин — куратор совета молодых литераторов организации, Белова — заместитель руководителя совета и председатель Общественно-культурного молодежного движения московского региона «Алые Паруса».

Участников приветствовали начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина и руководитель Воскресенского отделения «Ассоциации ветеранов СВО» Олег Стегура.

Организаторами выступили Челябинский государственный институт культуры, Московская областная, Мурманская и Ярославская региональные организации союза писателей России, Центральная библиотека им. Инны Гофф и Воскресенское литературное объединение «Радуга» им. И. И. Лажечникова. Встреча прошла при поддержке администрации городского округа Воскресенск и была посвящена научному осмыслению новой фронтовой литературы как явления современной отечественной культуры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.