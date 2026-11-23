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Взрослые и дети 22 ноября приняли участие в Географическом диктанте в Долгопрудном. Акция прошла на четырех очных и одной заочной площадках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Географический диктант — 2026 объединил вопросы по географии, истории, литературе и искусству. Участники просветительской акции Русского географического общества проверили знания и выполнили междисциплинарные задания.

В ДК «Вперед» диктант написали кадеты школ № 9 и № 11. Удачи им пожелал председатель городского совета депутатов Дмитрий Балабанов. Площадкой стала кают-компания «Мечтайте», обстановка которой посвящена путешествиям, приключениям и великим открытиям.

В лицее № 5 взрослых участников оказалось больше, чем детей. После сдачи бланков они обсудили вопросы и правильные ответы. Многие задания можно было решить с помощью логики: подсказки содержались в самих формулировках.

В «Физтех-лицее» им. П. Л. Капицы после диктанта состоялись лекции «Загадки перевала Дятлова» и «Курильское ожерелье». Турклуб лицея представил фотоальманах путешествий, в которых учащиеся побывали с 2018 года.

Также жители писали диктант на площадках школ № 11 и № 17.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.