Ремонт Митяевского наплавного моста в Коломне начнется 1 декабря. Переправу закроют для транспорта на месяц, а после основных работ восстановят двухполосное движение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Коломна Виктор Верещагин сообщил о сроках ремонта Митяевского наплавного моста в субботу, 21 ноября, на встрече со старостами населенных пунктов заречной зоны. Работы начнутся 1 декабря.

«Главное — все сроки ремонта максимально сжаты по просьбам жителей. С 1 декабря переправу закроют для движения транспорта сроком на один месяц. Основные ремонтные работы будут завершены до конца этого года, после чего на мосту будет восстановлено двухполосное движение», — рассказал Виктор Верещагин.

Дополнительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия и реконструкции подходов к переправе перенесены на теплое время года.

Во время ремонта автобусы маршрута № 44 будут следовать в объезд через микрорайон Щурово.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.