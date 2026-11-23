Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что в Подмосковье в 2026 году установили примерно 15 тыс. дополнительных контейнеров для мусора.

«Установка дополнительной тары это одно из важнейших мероприятий, которое позволило нам существенно снизить жалобы. В текущем году по результатам анализа в Центре содержания территории мы выявили проблематику и выставили почти 15 тысяч дополнительных единиц тары. Лидеры в этом направлении у нас Химки, Пушкин и Раменский. Соответственно, и жалобы в тех местах, где мы выставляем дополнительную тару, снижаются», — сообщил Даниленко.

Он отметил, что в целом количество жалоб на вывоз мусора в муниципалитетах, где специалисты установил дополнительные тары уменьшилось на 64% и на навалы на 73%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.