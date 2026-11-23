Глава Электростали встретился с бойцом СВО и его семьей

Глава Электростали Филипп Ефанов 20 ноября встретился с участником специальной военной операции Никитой Персияновым и его супругой Дианой. Они обсудили получение земельного участка для многодетной семьи и необходимую поддержку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча Филиппа Ефанова с жителем Электростали Никитой Персияновым и его супругой Дианой прошла в пятницу, 20 ноября, за чашкой чая. Участники обсудили насущные вопросы семьи, в которой растут трое детей.

Одна из тем — получение земельного участка по программе для многодетных семей. Семье окажут необходимую помощь и сопровождение. Пока Никита выполняет воинский долг, его близким особенно важны поддержка и внимание.

По личной заявке Персиянов получил ретранслятор. Это оборудование помогает обеспечивать устойчивую связь на больших расстояниях и в сложных условиях, когда препятствия затрудняют прохождение сигнала.

В администрации отметили, что поддержка участников спецоперации и их близких должна быть постоянной и не ограничиваться передачей гуманитарных грузов. Она включает оперативное рассмотрение обращений, помощь в решении бытовых и социальных вопросов.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.