XVI городской конкурс «Красивые дети красивого города» прошел 21 ноября в ДК «Созвездие» в Наро-Фоминске. В нем участвовали 18 детей, самым младшим из которых пять лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс традиционно проводят в ноябре в преддверии Дня матери. В этот раз его также посвятили 100-летию Наро-Фоминска. Участники увлекаются вокалом, танцами, гимнастикой, рисованием, иностранными языками и спортом.

На первом этапе дети представили фотопрезентации и визитные карточки, рассказали о своих мечтах: стать фотографом, чтобы «снимать мамину улыбку», или изобрести волшебную палочку, чтобы «у каждого ребенка была любящая семья и никто не болел».

Творческий этап включал стихи о маме, песни, танцы и отрывки из литературных произведений. Затем состоялись блиц-опрос, знакомство с пословицами и дефиле в праздничных нарядах. Поддержать юных артистов пришли целыми семьями.

В категории 5–7 лет победили Дмитрий Димитриев и Анна Лоскутова. Они получили звания «Маленький мистер творчества и сценического мастерства» и «Маленькая мисс творчества и сценического мастерства». В категории 8–10 лет Матвей Скварник и Варвара Колчева завоевали звания «Мистер творчества и сценического мастерства» и «Мисс творчества и сценического мастерства».

Каждого участника отметили в отдельной номинации и вручили подарок от компании «Арнег».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.