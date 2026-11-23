Школьники представили культуру шести народов России на VIII фестивале «Хоровод дружбы», который прошел 20 ноября во дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Мероприятие посвятили Международному дню толерантности и Году единства народов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шесть команд школы «Вектор» и Москворецкой гимназии познакомили гостей фестиваля с культурой башкир, бурят, калмыков, осетин, татар и чувашей. Участники подготовили мини-спектакли, визитные карточки и творческие номера.

В «Народных уголках» школьники представили предметы быта, национальные узоры и блюда. Жюри отметило бережный и творческий подход участников к подбору костюмов и сбору информации о культуре и традициях народов России.

Все участники получили дипломы, памятные подарки и сладкие призы.

В Год единства народов России губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, что единство помогает строить сильную, суверенную страну, где каждый народ чувствует себя частью единой семьи.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.