В Вербилковском доме культуры Талдомского округа провели викторину ко Крещению

В Вербилковском доме культуры Талдомского округа 20 января состоялось мероприятие «Звезда над Иорданью», приуроченное к празднованию Крещения Господня. В рамках события для участников провели познавательную викторину, которая помогла глубже узнать историю и значение православного праздника.

Организаторы отметили, что такие викторины способствуют культурному просвещению, формированию уважения к религиозным традициям и развитию межкультурного диалога среди молодежи. Участники мероприятия смогли расширить свои знания о религиозных обычаях и обрядах.

Крещение Господне — один из главных православных праздников, символизирующий очищение души и духовное обновление. Название мероприятия напомнило о событии крещения Иисуса Христа в реке Иордан пророком Иоанном Крестителем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.