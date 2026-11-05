В усадьбе Вяземы откроют выставку графика Андрея Николаева

Выставка советского и российского художника-графика Андрея Николаева «Художник, философ, экзегет» откроется 12 ноября в восточном флигеле усадьбы Вяземы в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина представит часть творческого наследия мастера книжной иллюстрации и станковой графики Андрея Николаева. В экспозицию войдут иллюстративные циклы к знаменитым произведениям русской литературы.

Посетители также увидят работы из серии «Каменья истории» с образами исторических персонажей. Живописные композиции на сюжеты Священного Писания и образы христианских подвижников отразят духовные поиски автора.

Андрей Николаев окончил художественный факультет Института кинематографии и посвятил себя книжной иллюстрации. Его творчество отличали глубокое погружение в текст и философский подтекст. Художник проиллюстрировал около 200 книг, дополняя литературные произведения и помогая раскрыть их суть.

Выставка будет работать до 31 января 2027 года. Возрастная маркировка — 6+. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника А. С. Пушкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.