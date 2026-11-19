В усадьбе «Мураново» проведут мастер-класс по работе с деревом и смальтой

Дети и взрослые смогут создать деревянные изделия со смальтой 21 ноября в 13:00 в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мастер-класс «Изделия из дерева со смальтой» пройдет в Объединенном мемориально-художественном музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева. Занятие станет частью культурной программы выставки «Поэзия мурановских пейзажей. Путешествие» и состоится в ее пространстве.

Под руководством опытного монтессори-столяра Михаила Хеймера участники смогут собрать и украсить мозаику, авторские деревянные панно или практичные ключницы. Для работы будут использовать бук и сосну, а для декора — итальянскую смальту. Процесс организован с акцентом на экологичность и безопасность.

Занятие начнется 21 ноября в 13:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробная информация и запись доступны на сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.