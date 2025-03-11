В «Умной библиотеке» Химок прошел литературно-музыкальный вечер

В «Умной библиотеке» в Химках провели литературно-музыкальный вечер «Прекрасной девушки портрет». Мероприятие прошло в рамках цикла «Гитара по кругу», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вечер прошел в уютной, почти семейной атмосфере. Прозвучали стихи о женщине — нежной и сильной, любящей и вдохновляющей. Были исполнены песни под гитару, наполненные искренними чувствами и светлыми эмоциями», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Депутат также отметила, что в «Умной библиотеке» регулярно проходят лекции, мастер-классы, кинопоказы, литературные и музыкальные вечера, а также интеллектуальные игры. Современные технологии, которыми оснащена библиотека, делают ее не только местом для чтения, но и центром культуры и творчества для всех поколений.

«Творческий вечер в «Умной библиотеке» — это не только возможность узнать для себя что-то новое. Тут люди, объединенные схожими интересами, знакомятся, придумывают совместные проекты, которые нередко находят реализацию здесь же, в стенах библиотечного пространства, и просто приятно проводят время», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Развитие Химкинской библиотечной системы проходит при поддержке губернатора Андрея Воробьева и главы города Елены Земляковой. В рамках модернизации библиотеки превращают из простых мест для хранения и выдачи книг в современные центры по проведению интеллектуального и культурного досуга.

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