В Турции археологи нашли 5000-летний ритуальный хлеб

В Турции обнаружили хлеб возрастом 5 тыс лет для ритуального подношения

Археологи нашли в окрестностях Эскишехира в Турции обугленную лепешку возрастом около 5000 лет. Ученые считают, что хлеб использовали как ритуальное подношение, сообщает «Царьград» .

На холме Кюллюоба-Хеюк у входа в одно из древних строений обнаружили круглую лепешку диаметром около 12 сантиметров. По данным исследования, опубликованного в журнале PLOS One, находка относится к эпохе ранней бронзы и является одним из древнейших образцов хлеба.

Хлеб был намеренно обуглен и засыпан чистым слоем почвы. Археологи считают, что это свидетельствует о культовом характере находки, а не о кухонных отходах.

«Хлеб был не просто продуктом питания, но и символически значимым предметом, частью социальных и ритуальных практик», — объяснил руководящий раскопками профессор Мурат Тюрктеки.

По его словам, схожие ритуалы «закрытия» домов с подношениями существовали еще в неолите.

Химический анализ показал, что лепешку приготовили из грубо размолотой полбы с добавлением чечевицы. Внутри теста выявили воздушные пустоты — следы замешивания и, вероятно, брожения. Ученые отмечают, что это указывает на развитые кулинарные навыки жителей той эпохи.

«Хлеб из Кюллюобы демонстрирует, что еда была чем-то большим, чем просто средство выживания», — подчеркнули исследователи.

