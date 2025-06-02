В центральном парке Долгопрудного прошло танцевальное шоу

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Долгопрудный стал одним из 30 городов Подмосковья, где состоялся праздник танца. В День защиты детей Центральный парк Победы превратился в большой танцпол. Здесь прошел III Московский областной фестиваль «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Он и известный хореограф Александр Могилев в составе жюри оценивали танцоров.

От Долгопрудного сегодня в отборочном этапе выступили 9 участников.

С приветственным словом к присутствующим от имени временно исполняющего полномочия главы Долгопрудного Олега Сотника обратилась его заместитель Светлана Курсова. Она пожелала всем участникам успехов, а зрителям — незабываемых впечатлений.

Каждое выступление сопровождалось эмоциональной поддержкой зрителей. И вместе с выступающими на сцене весь город танцевал в парке.

После жаркого марафона жюри объявило победителя. Им стал танцевальный коллектив BANDA.

Теперь он будет представлять Долгопрудный на гала-концерте фестиваля в сентябре.

Зрители тоже сегодня кроме яркого зрелища получили еще и мастер-класс от ведущих хореографов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.