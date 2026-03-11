сегодня в 18:53

В Третьяковской галерее опровергли слухи о повреждении части коллекции

Государственная Третьяковская галерея опровергла информацию о повреждении коллекции экспонатов из-за затопления в депозитарии музея в Лаврушинском переулке, сообщает ТАСС .

В учреждении проходят плановые работы по укреплению кровли. Поэтому экспонаты перемещают на время ремонта.

«Информация о том, что какие-то произведения искусства из коллекции галереи находятся под угрозой или повреждены, не соответствует действительности», — заявили в Третьяковке.

