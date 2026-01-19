Разбивали стекла, хватали драгоценности: появились новые видео ограбления Лувра

Французский канал TF1 показал видео с моментом проникновения грабителей в Лувр. До этого записи с камер видеонаблюдения не публиковались в открытом доступе, сообщает РЕН ТВ .

На показанных кадрах видно, как преступники разбивают стекла и быстро хватают драгоценности. На них надеты маски и перчатки, на одном из злоумышленников яркая желтая жилетка. Сначала он пытается вырезать стекло, а затем просто разбивает его локтем.

Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Преступникам удалось проникнуть в Галерею Апполона и украсть оттуда королевские драгоценности на сумму 88 млн евро. По делу о грабеже в парижском музее задержали четырех человек, но драгоценности у них так и не нашли.

Министр культуры Франции Рашида Дати сравнила эмоции, которое вызвало дерзкое ограбление, с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. Глава государства Эммануэль Макрон назвал произошедшее «нападением на французское наследие».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.