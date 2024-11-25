В Сытьково провели мастер-класс «Чудеса из соленого теста» для дошколят

На мастер-классе «Чудеса из соленого теста» ребята лепили баранки-бараночки под руководством библиотекаря.

Лепка из соленого теста — увлекательное занятие, которое способно доставить массу удовольствия как маленьким непоседам, так и взрослым.

Мероприятие полезно для дошкольников, так как оно развивает творческие способности, мелкую моторику рук, усидчивость и терпение. Лепка из соленого теста помогает детям изучать окружающий мир, развивать фантазию и воображение.

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