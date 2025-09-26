В Ступине состоялся показ постановки «Дубровский»

В основе спектакля лежит трагическая история дворянина Владимира Дубровского, созданная по знаменитому произведению Александра Сергеевича Пушкина. Произведение, написанное в 1841 году, стало одним из символов русской литературы, отражая сложные моральные и социальные проблемы своего времени.

«В спектакле играю роль Троекурова, отца Маши. Русская классика — фундамент. Такой материал нужно давать с юного возраста. Персонаж у меня властный, надменный и нетерпимый, все должно быть так, как он сказал. Ни с кем не считается. Постепенно, благодаря своим наблюдениям, наставлениям режиссера и художественного руководителя, мне удалось вжиться в роль», — рассказал Владимир Косухин, актер драматического театра Ступинской филармонии.

Актеры, исполнившие роли в постановке, продемонстрировали высокий уровень мастерства и глубину чувств, привнося в спектакль эмоциональную напряженность и живую интерпретацию персонажей. Их игра позволила глубже понять сложные внутренние конфликты и переживания героев.

«Эта постановка не только для детей, но и для взрослых. Помогает взглянуть по-новому или освежить память. Работаю только полтора месяца, но мне очень нравится труппа. При правильном руководстве с ними можно сделать действительно глубокий, высокий театр», — поделилась Ольга Лебедева заслуженный артист России, художественный руководитель драматического театра Ступинской филармонии.

Все билеты на спектакль были раскуплены, что говорит о большом интересе ступинцев и гостей города к литературной и театральной классике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.