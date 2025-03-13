В Ступине прошел конкурс хореографических коллективов

сегодня в 16:42

В рамках муниципального ежегодного фестиваля детского и юношеского творчества «Родники культуры» на главной сцене ступинского Дворца культуры состоялся муниципальный конкурс хореографических коллективов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе приняли участие студия танца «Провинция», хореографические коллективы «Отрада», «Ассорти» и другие.

Среди выступающих артистов есть как и ребята, занимающиеся долгое время, так и познающие искусство хореографии первый год. Несмотря на разные стили, юных артистов объединяет любовь к танцам.

Конкурсанты разных возрастных групп продемонстрировали свои таланты в пяти направлениях танца: детском, народном, уличном, современном и эстрадном.

Фестиваль «Родники культуры» проходит в округе ежегодно. В мероприятии принимают участие талантливые ученики ступинских образовательных организаций с 1 по 11 классы.

Лучшие коллективы представят Ступино на областном конкурсе «Юные таланты Московии».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.