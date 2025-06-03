В Ступине пройдет VII открытый фестиваль народного творчества «Троицкий пирог»

сегодня в 14:48

Традиционным фестивалем народного творчества на храмовой площади отметят православный праздник Троицу и день рождения села Лужники жители и гости округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Фестиваль проводится в городском округе Ступино в 7-й раз. Его главные цели — сохранение и развитие преемственности культурных традиций, определяющих самобытность ступинской и подмосковной земли, художественное воспитание подрастающего поколения на лучших образцах творчества, выявление талантливых коллективов и исполнителей, укрепление творческих связей», — отметили организаторы фестиваля.

В 11:00 работу начнет «Ярмарка ремесел». Посетителям предлагается принять участие в мастер-классах от ступинских мастериц, познакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества и народных ремесел, отведать «Троицкие угощения».⁣

Гостей праздника ожидает концертная программа «Троицкий венок» с участием оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии, руководитель коллектива — заслуженный артист Московской области Алексей Сысоев. Праздничное настроение слушателям подарят выступления заслуженного артиста России Анатолия Образцова, заслуженной артистки республики Молдова Светланы Мареевой, а также коллективов культурно-творческого центра Ступино и исполнителей из южного Подмосковья.

Для юных гостей праздника будут работать фотозоны, аттракционы, праздничная торговля и многое другое.

В рамках фестиваля состоится выставка-показ конкурсной номинации «Бусы на все вкусы».

В 13.30 состоится подведение итогов конкурса «Бусы на все вкусы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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