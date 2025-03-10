В Солнечногорске прошел праздник для женщин «Время цвести»

мОбщеобластной праздник «Время цвести» провели в парке культуры и отдыха в Солнечногорске к Международному женскому дню. Для прекрасной половины человечества устроили показ мод, концерт и вручили презенты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обширную программу открыла инструктор и руководитель проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина. Она провела зарядку «Леди-Фит».

Участницы шоу-дефиле «Леди Винтаж» от проката «Активное долголетие» выступили на импровизированном подиуме с показом ажурных накидок ручной работы.

В концертной программе «Весенняя музыка» прозвучали композиции в исполнении вокального объединения «Гармония».

На экспозиции «Героини Отечества» можно было ознакомиться с портретами выдающихся женщин округа и рассказами об их жизни.

На мастер-классе «Коты и цветы» все желающие создали открытки с изображением весенних котов в стиле художника Васи Ложкина, ставших «культурным кодом» Солнечногорска.

Чтобы порадовать женщин и подарить ощущение праздника, «Волонтеры Подмосковья» вручили им ароматные шарики для ванны.

«Этой программой мы поделились с нашими прекрасными женщинами ощущением весны, тепла, любви. В их честь прозвучала в живом исполнении музыка, прошли портретная выставка и дефиле. Мы бы хотели, чтобы каждая чувствовала себя прекрасной, любимой не только в этот день, но и шла уверенно с этим чувством по жизни», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Общеобластное мероприятие «Время цвести» организовали более чем в 95 парках по всему Подмосковью. Для гостей состоялись праздничные концерты, творческие мастер-классы, лаборатории красоты и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.