В Шатуре завершили на 65% капремонт Коробовского ДК

Капитальный ремонт Коробовского дома культуры в селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура выполнен более чем на 65%. Работы ведутся по госпрограмме за счет бюджета и должны завершиться в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Сейчас строители завершают фасадные работы — они выполнены на 95%. Одновременно ведутся внутренняя отделка, монтаж инженерных сетей, устройство входных групп и установка вентиляционного оборудования на кровле. На объекте работают 52 специалиста и задействованы две единицы техники.

В здании обновят кровлю и водосточную систему, заменят инженерные коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Также отремонтируют внутренние помещения и благоустроят прилегающую территорию. Для дома культуры закупят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.