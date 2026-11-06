В Шатуре открыли Коробовский дом культуры после капремонта

Коробовский дом культуры в селе Дмитровский Погост открылся после масштабного капитального ремонта 4 ноября. Праздник приурочили ко Дню села и Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обновленном Коробовском доме культуры создали современный культурный кластер. Капремонт выполнили по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Жителей поздравили депутат Государственной думы Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов и глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. Они отметили значение обновления дома культуры для культурной жизни всего округа.

В холле гостей встречали живой музыкой преподаватели Детской школы искусств им. Н. Н. Калинина. Посетителям показали обновленные кабинеты для кружковых занятий и провели мастер-класс по вокалу. Во время акции «Ангел добра» желающие изготовили обереги для земляков — участников СВО.

Праздник завершился торжественной церемонией награждения и большим концертом. Обновленный зрительный зал на 200 мест впервые принял гостей.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.