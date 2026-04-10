В Сети завирусился ИИ-кавер «Седой ночи» от Канье Уэста

В интернете распространилось видео, где Канье Уэст якобы поет англоязычную «Седую ночь» на стадионе SoFi. Новосибирский продюсер заявил, что ролик создан с помощью нейросети, сообщает Om1 Новосибирск .

На этой неделе в Сети появилось видео, на котором американский рэпер Канье Уэст исполняет англоязычную версию хита Юрия Шатунова «Седая ночь» на 70-тысячном стадионе SoFi во время презентации альбома «Bully». Ролик быстро стал вирусным благодаря реалистичности изображения и звука.

Автор ИИ-кавера рассказал, что работа над видео заняла много времени: команде пришлось перевести текст, обработать вокал и пересмотреть сотни дублей, чтобы добиться эффекта присутствия. Часть пользователей признала подделку по техническим деталям, однако многие поверили в подлинность записи.

Новосибирский продюсер и владелец лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев отметил, что подобные проекты регулярно появляются после развития нейросетей.

«Самый громкий пример, который приходит на ум — это трек Heart on My Sleeve, где с помощью ИИ воссоздали голоса Drake и The Weeknd. Песня стала вирусной и набрала миллионы прослушиваний, хотя сами артисты к ней не имели отношения. Еще один тренд — ИИ-перепевки, когда известные артисты якобы исполняют песни других авторов. Можно наткнуться даже на такие треки, когда Johnny Cash якобы поет современные песни вроде треков Taylor Swift», — пояснил специалист.

По его словам, русскоязычный сегмент также постепенно заполняется подобными работами. В качестве примера он привел вирусную версию песни «Прекрасное далеко», исполненную голосом Billie Eilish.

