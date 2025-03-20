В сети появился анонс продолжения мультфильма «Тайна Коко»

В 2029 году на экраны выйдет мультфильм «Тайна Коко 2». Над его созданием уже начали работать компания Disney совместно с мультипликационной студией Pixar, сообщает РИА Новости .

Мультфильм станет продолжением ленты «Тайна Коко», которая вышла в 2017 году. Анимационная картина была удостоена двух премий «Оскар» за лучший анимационный фильм и лучшую песню.

Она рассказывает о мальчике-музыканте по имени Мигель, который случайно оказывается в мире мертвых. Там он находит приключения и знакомится с душами покойных родственников.

«Тайна Коко 2» находится в разработке в Pixar Animation Studios. Ее обещают выпустить в прокат в 2029 году.

Ранее вышел тизер «Шрека 5» с новой героиней. Мультфильм выйдет в свет 25 декабря 2026 года.