Врач объяснила, как отличить истинный голод от эмоционального переедания

Для того, чтобы сохранить здоровое пищеварение, крайне важно уметь определять то, когда аппетит является сигналом организма, а когда просто реакцией на стресс или скуку, заявила врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева изданию «Челны Live» .

«Аппетит — это сложный механизм, который регулируется гормонами, нервной системой и психологическими факторами. Очень важно различать истинный голод (сигнал организма о том, что ему нужны питательные вещества), и эмоциональный — связанный со скукой, стрессом, усталостью и другими психологическими причинами», — объяснила Филева.

Характерные признаки истинного голода — постепенное нарастание желания поесть, урчание в животе, слабость, снижение концентрации внимания.

«При этом человек не испытывает тяги к конкретным продуктам, а просто чувствует потребность в пище. Эмоциональный голод, как правило, возникает внезапно и интенсивно: появляется острая, практически неконтролируемая потребность в еде, особенно в определенных продуктах — сладких, соленых или жирных», — добавила врач.

Помимо этого, она пояснила, что в таком случае после еды не наступает чувство облегчения — напротив, появляются угрызения совести или разочарование из-за переедания.