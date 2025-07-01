Приставы Подмосковья взыскали административный штраф с клининговой компании

800 тысяч рублей задолженности по уплате административного штрафа взыскали судебные приставы Подмосковья с клининговой компании за нарушение требований миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

За несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, санкциями ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа либо приостановления деятельности. Размер административного штрафа юридическому лицу, совершившему данное правонарушение, варьируется от 800 тыс. до 1 млн рублей.

В Люберецком районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании такого административного штрафа в размере 800 тыс. рублей с подмосковной клининговой компании. Данная организация незаконно трудоустроила гражданку иностранного государства, тем самым допустило несоблюдение установленных в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения вынесли постановления о запрете внесения изменений в ЕГРЮЛ и об обращении взыскания задолженности на денежные средства клининговой компании, находящиеся на их банковских счетах.

В связи с тем, что в срок, установленный законом для добровольного исполнения, штраф не был уплачен, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 56 тыс. рублей.

В результате задолженность клининговой компании по уплате административных штрафов за нарушение требований миграционного законодательства в размере 800 тыс. рублей и сумма исполнительского сбора были взысканы в принудительном порядке и в полном объеме.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.