Вышел тизер «Шрека 5» с новой героиней

В этой части мультфильма зрителей познакомят с повзрослевшей дочерью Фионы и Шрека. Ее озвучит актриса Зендая. Он снималась в таких телепроектах, как «Эйфория», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Дюна».

Судя по тизеру, к озвучиванию своих персонажей вернуться Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел), Кэмерон Диас (Фиона). Создатели пообещали сохранить в картине юмор из предыдущих частей, полюбившийся многим зрителям.

«Шрек 5» выйдет на экраны 25 декабря 2026 года.

Ранее премьеру мультфильма перенесли на полгода из-за того, что «Миньоны 3» выйдут в июле 2026 года. В том же месяце должен был состояться релиз «Шрека 5».