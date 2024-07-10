Первый тизер «Шрека 5» появился в Сети

сегодня в 19:27

Кинокомпания DreamWorks в своем аккаунте в социальной сети X объявила, что премьера мультфильма «Шрек 5» запланирована на 1 июля 2026 года. Компания также выпустила короткий тизер будущей киноновинки.

Продолжительность тизера — 12 секунд. Судя по нему, главных персонажей продолжат озвучивать актеры Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас.

Последний фильм популярной серии вышел еще в 2010 году — зрителям представили «Шрека навсегда». Кинолента про новые приключения зеленого огра собрала почти 800 млн долларов кассовых сборов.

В конце июня было объявлено, что в ближайшие годы выйдет пятая часть «Шрека». Кинофраншиза также пополнится спин-оффом про Осла.