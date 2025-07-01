Современный поезд «Иволга 4.0» запустили на Ярославском направлении

Современные электропоезда российского производства — «Иволга 4.0», которые спроектированы мытищинской компанией ТМХ Инжиниринг, запустили на Ярославском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Поезда «Иволга 4.0» — это очередной этап развития платформы городских электропоездов. Они отличаются повышенным уровнем технических характеристик и пассажирских сервисов. Так, в поезде предусмотрены эргономичные кресла, доступ к разъемам зарядки, Wi-Fi, адаптивное освещение. Также вагоны поезда имеют трехдверное исполнение для удобства посадки-высадки пассажиров.

Электропоезда рассчитаны на эксплуатацию в интенсивном режиме и идеально подходят для работы на самом оживленном пригородном направлении во все Европе. «Иволга 4.0» способен разгонятся до 160 км/ч, общее количество сидячих мест — 646.

«Иволга 4.0» — это самый скоростной и самый динамичный по ускорению электропоезд. Он насчитывает 168 мониторов, поэтому для каждого пассажира нет такой точки в вагоне, из которой невозможно было бы увидеть информацию. Это вместительный электропоезд, который также оснащен специально отведенными местами для велосипедов и самокатов», — сказал заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.

Мытищинская компания «ТМХ Инжиниринг» является одним из крупнейших инжиниринговых центров России в области транспортного (железнодорожного) машиностроения и главным центром разработки всех видов подвижного состава и ключевых компонентов для Группы «ТМХ». На предприятии трудится порядка 1200 инженеров-конструкторов и инженеров-технологов.

Электропоезд «Иволга 4.0» стал очередным реализованным проектом, разработанным мытищинским предприятием. Всего специалисты компании приняли участие в реализации 150 машиностроительных проектов различной степени сложности для российского и экспортных рынков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.